МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который отменяет льготы по экспортной пошлине для сверхвязкой нефти.

Документ подготовлен правительством в целях оптимизации предоставляемых налоговых льгот нефтяной отрасли. Он исключает возможность установления особых формул расчета вывозных таможенных пошлин на сырую нефть с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд, а также нефть с особыми физико-химическими характеристиками.

При этом для сохранения рентабельности разработки нефтяных месторождений пользователям соответствующих участков недр предоставляется возможность перейти на уплату налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 30 дней после его официального опубликования.

Правительство оценивает дополнительные доходы федерального бюджета от реализации закона в 37,4 миллиарда рублей в 2021 году, 24,6 миллиарда в 2022 году и 11,5 миллиарда рублей в 2023 году.