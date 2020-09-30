МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Размер инвестиционного вычета из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ванкорского кластера (Красноярский край) месторождений "Роснефти" в 2021-2023 годах оценивается в 100,8 миллиарда рублей, следует из материалов к внесенному в Госдуму законопроекту о бюджете РФ.

Так, в 2021 году размер вычета оценивается в 36,409 миллиарда рублей, в 2022 — в 32,647 миллиарда, в 2023 — 31,753 миллиарда рублей.

Годума ранее в среду приняла закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В нем, в частности, улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в бюджете РФ.