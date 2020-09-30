МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 9,94 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания.

"По результатам голосования принято решение: "Произвести выплату дивидендов за 6 месяцев 2020 года: по привилегированным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении. Номинальная стоимость акции компании составляет 1 рубль.

Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 12 октября.