МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 492,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 1,6 миллиона, до 495,9 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 1,8 миллиона баррелей — до 56,1 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США выросли на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 228,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,8%, составив 172,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,9 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 643,2 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Добыча нефти в США за неделю, составила в среднем 10,7 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,575 миллиона баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в стране составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,016 миллиона, в июне — 10,436 миллиона баррелей в день. В 2019 году эта добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, по предварительным сведениям, добыча нефти в стране в июле составила 10,74 миллиона баррелей в сутки, в августе — 10,8 миллиона. Уточненный показатель за июль станет известен позже в среду, за август — в конце октября.

Минэнерго США 9 сентября увеличило, по сравнению с оценкой августа, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 120 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона, и уменьшило на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 11,08 миллиона баррелей в день.