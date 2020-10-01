МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Энергетическое агентство Дании (DEA)выдало оператору Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию российского газопровода "Северный поток — 2"на континентальном шельфе.

Об этом сообщает Датский регулятор в четверг, 1 октября.

"Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе Дании", — сообщает DEA.

Также агентство поясняет, что это разрешение было выдано на основании ряда условий. Их соблюдение должно обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода.

"Условия разрешения на строительство "Северного потока 2" от 30 октября 2019 года остаются в силе, поскольку они еще не были выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации", — отмечается в релизе DEA.