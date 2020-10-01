МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти Urals, основной товар российского экспорта, в сентябре перешла к снижению, упав на 8% к августу и на 33% к сентябрю прошлого года — до 40,91 доллара за баррель, сообщил Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 за баррель за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в августе марка Urals стоила в среднем 44,51 доллара за баррель. В целом же, эталон непрерывно дорожал с мая, после апрельского антирекорда, когда его средняя цена составила всего 18,22 доллара за баррель.

Уточняется, что средняя цена на нефть Urals в январе-сентябре 2020 года сложилась в размере 40,84 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре 2019 года она составляла 64,15 доллара за баррель.

Средняя за 2019 год цена Urals составила 63,59 доллара за баррель.