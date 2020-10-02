МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) планирует сократить около 30% персонала из сферы разведки полезных ископаемых во всем мире к 2023 году в рамках программы снижения расходов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

"Equinor планирует сократить свой штат в сфере разведки примерно на 30% во всем мире к 2023 году для снижения затрат, поскольку пандемия COVID-19 снизила спрос на углеводороды", — указывает агентство.

Планируемое сокращение затронет "сотни рабочих мест" к концу 2022 года как в Норвегии, так и во всем мире, но это не окажет немедленного влияния на планы компании, касающиеся разведки, ссылается агентство на слова представителя компании Эрика Холанда (Erik Haaland).

При этом затраты на разведку у компании и так снижались в последние годы, и теперь она намерена при поиске новых запасов нефти и газа сфокусироваться на отдельных местностях в самой Норвегии, а также в Бразилии и США, заключает агентство.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.