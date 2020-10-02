МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падение в пятницу днем примерно на 4,8%, при этом стоимость нефти Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые с 16 июня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,76%, до 38,98 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,86%, до 36,84 доллара за баррель.

Волатильность нефтяных котировок отмечается после того, как президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с балансом спроса и предложения на фоне кризиса коронавируса.