МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" обсуждает с "Белнефтехимом" перевалку нефтепродукции концерна через терминал в порту Высоцка вместо прибалтийских портов, её ассортимент и объемы, заявил гендиректор компании "Лукойл-Транс" Алексей Махнев.

"В настоящее время есть запрос от концерна "Белнефтехим" о перевалке его продукции через терминал "РПК-Высоцк". Сейчас идет обсуждение ассортимента, возможных объемов", — сказал Махнев в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что по итогам обсуждения будут определены конкретные условия и параметры перевалки.

"По нашей оценке, использование по всей длине логистической цепочки, включая перевалку в российских портах, может быть более эффективно для наших партнеров, чем через сопредельные государства", — добавил Махнев.

Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности, Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности по этому сотрудничеству будут достигнуты.