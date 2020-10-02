МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует дополнительно сократить затраты, а также перенести часть расходов на более поздний период, в связи со снижением объемов добычи нефти в России согласно договорённостям в рамках ОПЕК+ и, соответственно, объемов транспортировки нефти по системе компании, говорится в релизе "Транснефти".

"В связи со снижением объемов добычи нефти в России и объемов транспортировки нефти по системе ПАО "Транснефть" в результате сделки ОПЕК+ компания планирует реализацию мероприятий по дополнительному сокращению затрат и переносу части расходов на более поздний период", — сообщает компания.

При этом отмечается, что в среднесрочной перспективе "Транснефть" планирует сохранить объём работ по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов.

"Транснефть" по итогам проведенного во втором квартале теста на обесценение активов признала убыток в размере 21,1 миллиарда рублей из-за недозагрузки нефтепродуктопроводов.

Компания провела тест на обесценение активов, генерирующих денежные средства от реализации услуг по транспортировке нефтепродуктов, в связи с недозагрузкой отдельных участков нефтепродуктопроводов.

"Возмещаемая стоимость этих активов в сумме 243 240 миллионов рублей была определена как ценность использования, равная приведенной стоимости будущих денежных потоков. При расчете ценности использования применялись следующие допущения – период прогнозирования 5 лет, ставка дисконтирования 11,3%", — сообщает "Транснефть" в отчете.

"В результате проведенного теста признан убыток от обесценения в сумме 21 118 миллионов рублей, который отражен по строке Прочие (расходы)/ доходы сокращенного консолидированного промежуточного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. При изменении объема транспортировки нефтепродуктов на +1%/-1% возмещаемая стоимость активов изменится на +7 272 и —7 272 миллиона рублей соответственно", — добавляет компания.

"Транснефть" проработала "стресс-сценарии", предусматривающие снижение финансирования инвестиций (капитальных затрат с учетом НДС) в 2020 году на сумму свыше 45 миллиардов рублей, в 2021 году – на 30 миллиардов рублей с восполнением в 2022-2025 годах, сообщается в презентации компании.

Инвестиции в реконструкцию и техперевооружение объектов магистральных трубопроводов на период до 2024 года запланированы в сумме около 230 миллиардов рублей с НДС ежегодно (без учета реализации стресс-сценария бюджета в результате сделки ОПЕК+). Такой объем инвестиций обусловлен, с одной стороны, необходимостью поддержания требуемого технического состояния эксплуатируемого оборудования, с другой – возможностями компании в финансировании реконструкции и модернизации производственных объектов с учетом текущей тарифной и дивидендной политики.

"С учетом сделки ОПЕК+ ПАО "Транснефть" проработан "стресс-сценарий" бюджета, предусматривающий снижение объемов финансирования инвестиций в 2020 году на сумму свыше 45 миллиардов рублей (около 20% от объемов программ) и в 2021 году на сумму около 30 миллиардов (около 12%) с планируемым их восполнением в последующих периодах – в 2022-2025 годах", – говорится в презентации.

Таким образом, по "стресс-сценарию" капитальные затраты "Транснефти" в 2020 году могут составить 191,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 207,8 миллиарда рублей.

"В правительство РФ направлены предложения по недопущению дефицита средств и сохранению утверждённых планов инвестиций. Необходимость корректировки планов по инвестициям зависит от дальнейших решений федеральных органов, а также от параметров тарифного регулирования. В настоящее время ПАО "Транснефть" выполняет корректировку Долгосрочной программы развития, и с учетом решений регуляторов в откорректированной программе будут учтены соответствующие решения по объемам дальнейших инвестиций", — добавляется в презентации.