МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Дивидендные выплаты "Транснефти" по итогам 2019 года составляют 53,1% нормализованной чистой прибыли по МСФО, которая является базой выплат в дивидендной политике нефтетранспортной монополии, сообщается в презентации компании.

"Решение ГОСА о направлении 53,1% нормализованной консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2019 год на дивиденды (сумма дивидендов – 84,2 миллиарда рублей)", — говорится в презентации.

Единственный акционер "Транснефти" в лице государства 30 сентября утвердил дивиденды по итогам 2019 года в размере 84,181 миллиарда рублей из расчета 11 612,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. При этом дивиденды "Транснефти" за 2018 год составили 77,611 миллиарда рублей, или около 51% нормализованной чистой прибыли по МСФО, которая является базой выплат согласно дивидендной политике компании.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные. На бирже торгуются неголосующие "префы", которые предоставляют их владельцам только право на получение определенных дивидендов (согласно дивидендной политике, суммарно 10% прибыли, но на один "преф" не менее, чем на одну обыкновенную акцию).