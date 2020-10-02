"Роснефть" обновила состав правления
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" обновила состав правления. В него включены четыре руководителя крупных региональных дивизионов и глава ВБРР, сообщила компания.
https://1prime.ru/energy/20201002/832107925.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" обновила состав правления. В него включены четыре руководителя крупных региональных дивизионов и глава ВБРР, сообщила компания.
https://1prime.ru/energy/20201002/832107925.html
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