СОЧИ, 2 окт — ПРАЙМ. Минэнерго оценит влияние налоговых изменений на нефтедобычу в России к концу года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас, я думаю, что мы вряд ли сможем дать оценку с точки зрения объёмов добычи, учитывая ещё, что у нас добыча сокращена искусственно. Многое будет зависеть от ситуации на рынке и от ситуации экономической, в том числе, от инвестиционных программ, которые будут у компаний. Они, как известно, сейчас все равно в рамках пандемии, в рамках сокращения мирового марса сокращены", — сказал Новак, отвечая на вопрос, как налоговые изменения повлияют на добычу нефти в России.

По его словам, ведомство проведет оценку к концу года. "Я думаю, что мы такую работу проведём до конца года", — сказал Новак.

"Здесь нам нужно будет сделать более глубокую тщательную оценку наших прогнозов развития отрасли с учетом, в том числе, изменения налоговой нагрузки, повышения эффективности работы отрасли, в том числе, с учётом стимулирующих мер по развитию, которые в Арктике, на отдельных месторождениях, трудноизвлекаемых месторождениях готовится целый пакет мер", — сказал Новак.

В настоящее время готовятся ряд изменений налогового режима для нефтяной отрасли. Изменения касаются параметров НДД, ряда льгот по НДПИ, а также экспортной пошлины на нефть.