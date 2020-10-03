АЛМА-АТА, 3 окт — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти Казахстаном в сентябре составила 1,349 миллиона баррелей, что соответствует обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики.

В июне министерство энергетики республики сообщало, что Казахстан в мае выполнил соглашение о сокращении добычи нефти на 71%, но в августе и сентябре компенсирует это неполное соблюдение соглашения дополнительным снижением производства.

"В сентябре 2020 года, по предварительным данным, среднесуточная добыча нефти без учета конденсата составила 1,349 миллиона баррелей в сутки. Согласно оценкам министерства, Казахстан полностью выполнил обязательства на сентябрь по соглашению ОПЕК+", — сообщило министерство в ответ на запрос агентства.

Как отмечается в сообщении, "что касается компенсации перепроизводства нефти, странами участницами соглашения было принято решение продлить сроки компенсации до конца текущего года".