МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Недалеко от берегов Камчатки, где зафиксировано масштабное загрязнение воды, находятся несколько танкеров, два из которых — российские, следует из данных сайта по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic.

Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде — превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается.

Согласно данным MarineTraffic, в данный момент у территории Камчатки в Тихом океане расположены четыре танкера, два из которых не опознаны, еще два — под российским флагом. Это судно Prisco Alfa и Belogorsk.

Как следует из материалов базы данных морских судов Equasis, танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов Prisco Alfa следует из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Судовладельцем танкера является российская компания Prisco Tankers, зарегистрированная в Находке. Ранее судно ходило под флагами Люксембурга, Маршалловых островов, Кипра, а с 2018 года — под флагом РФ.

Второе судно Belogorsk, согласно MarineTraffic, в данный момент находится на якоре между Беринговым морем и Тихим океаном. Судно вышло из Владивостока 18 августа и в настоящее время движется со скоростью 0,2 узла в юго-западном направлении. Конечной точки прибытия танкера нет. Как следует из базы данных, судовладельцем является владивостокская компания Price CO LTD. Ранее судно ходило под флагами Камбоджи, Сьерра-Леоне и с 2012 года под российским флагом.

Между тем глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщал РИА Новости, что причиной загрязнения вод на Камчатке может являться длительная утечка сильного токсина, а не разовый выброс, так как ситуация там не меняется уже две недели, вероятно, это вещество нужно искать на дне и в придонном слое воды. Он добавил, что это точно не нефтепродукты, поскольку, по его словам, при попадании нефтепродуктов в воду на ее поверхности образуется пленка, здесь ничего подобного не отмечается.