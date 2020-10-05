МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Последний из трех ожидавшихся иранских танкеров с нефтепродуктами в субботу вошел в воды Венесуэлы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные трекера Refinitiv Eikon.

"Судно Faxon с примерно 234 тысячами баррелей топлива по состоянию на 9.37 утра по местному времени (13.37 GMT) в субботу находилось прямо к северу от северо-восточного штата Сукре Венесуэлы. Согласно данным, второе судно, Fortune, в пятницу пришвартовалось в порту Амуай на западе Венесуэлы", — пишет агентство.

Предполагалось, что суммарно три танкера поставят около 820 тысяч баррелей бензина и другого моторного топлива в Венесуэлу.

Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.