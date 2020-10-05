МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает существенного сокращения геологоразведочных работ в 2021 году, сроки восстановления до докризисных уровней будут зависеть от дальнейшего развития ситуации, сообщил руководитель дирекции по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.

"Кризис неизбежно требует снижать расходы и сокращать инвестиции. Это тактическая оптимизация, и уже сейчас ясно, что сокращение объема геологоразведочных работ в 2021 будет существенным", — сказал он корпоративному журналу "Сибирская нефть".

Если мир не захлестнет новая волна кризиса, а цены на нефть в первой половине 2021 года стабилизируются в районе 50 долларов за баррель или выше, то в "Газпром нефти" рассчитывают уже к 2022 году полностью восстановить докризисные показатели ГРР.

"Впрочем, нельзя исключить и риски негативного варианта развития событий. Если случится новый кризис, который вызовет падение цен до следующего лета, то с высокой вероятностью восстановление отодвинется еще на один год", — говорится в статье.