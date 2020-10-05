МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе не оказал негативного влияния на глобальный нефтегазовый рынок — участники рынка игнорируют угрозу прекращения поставок нефти и газа из Азербайджана в связи с низким спросом на энергоносители в мире и наличием резервных добывающих мощностей в других странах. Но если конфликт перерастет в полномасштабную войну, это приведет к разрушению магистральных трубопроводов и перебоям в поставках нефти и газа из Азербайджана, что может иметь тяжелые последствия для соседних стран. Кризис в Карабахе станет новым испытанием для рубля

ЭКСПОРТНЫЕ ТРУБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Азербайджан поставляет большую часть добываемой на каспийском шельфе нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Конечным пунктом БТД является глубоководный нефтеналивной терминал на побережье Средиземного моря вблизи турецкого города Джейхан. По этому трубопроводу экспортируется нефть с группы месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шах-Дениз. АЧГ и Шах-Дениз расположены на шельфе Каспийского моря, их разработку ведут два консорциума во главе с британской ВР.

БТД был построен для экспорта каспийской нефти в обход территории России. Мощность нефтепровода составляет 1,2 млн барр./сут., но он никогда не был загружен полностью. Сейчас загрузка БТД не превышает половины от установленной мощности. Кроме Азербайджана небольшие объемы нефти по БДТ экспортируют Казахстан и Туркмения.

Азербайджанская нефть также экспортируется по трубопроводу, который связывает Баку с терминалом Супса на черноморском побережье Грузии. Нефтепровод Баку – Супса мощностью 140 тыс. барр./сут. (7 млн т/г) был запущен в эксплуатацию в 1999 году. По данным Министерства энергетики Азербайджанской республики, в прошлом году объем отгрузок в Супсе составил 3,75 млн т.

После создания экспортной инфраструктуры в обход России, в Баку благоразумно решили не отказываться от использования нефтепровода Баку – Новороссийск, который был основным маршрутом для экспорта азербайджанской нефти во времена СССР и в 90-е годы прошлого века. Однако поставки по этому нефтепроводу сократились в разы. В 2019 году объем поставок составил всего 879,3 тыс. т.

Нефть остается основным источником благосостояния Азербайджана, несмотря на снижение добычи после 2010 года. В прошлом году добыча составила 37,45 млн т по сравнению с 50,8 млн т в 2010 году.

С момента обретения независимости до сентября 2020 года Азербайджан поставил за рубеж 579 млн т нефти: 417 млн т – по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, 162 млн т – по Баку-Супса, Баку-Новороссийск и по железной дороге.

В прошлом году за рубеж было продано 31,2 млн т на сумму 14,4 млрд долларов. Прогнозируется, что в этом году добыча в Азербайджане не превысит 35 млн т, а экспорт составит около 29 млн т. При этом из-за низких цен на нефть экспортная выручка по сравнению с прошлым годом сократится минимум на треть.

НА СМЕНУ НЕФТИ ПРИХОДИТ ГАЗ

Если добыча нефти в Азербайджане падает, то добыча газа растет. Благодаря разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз в прошлом году производство товарного газа выросло на 27,8% по сравнению с 2018 годом – до 19,93 млрд куб. м. Азербайджан экспортировал 12,2 млрд куб. м газа на 2,5 млрд долларов.

Экспорт природного газа осуществляется по Южно-Кавказскому газопроводу в Грузию и далее в Турцию. Продолжением Южно-Кавказского газопровода является TANAP (Трансанатолийский трубопровод) – от Эрзерума до границы с Грецией. Южно-Кавказский газопровода, ТANAP и TAP – Трансадриатический трубопровод от турецко-греческой границы до побережья Италии – образуют Южной газовой коридор (ЮГК), на строительство которого было потрачено свыше 45 млрд долларов. Азербайджан планирует поставлять по ЮГК 16 млрд куб. м/г – 6 млрд куб. м/г в Турцию и 10 млрд куб. м/г в Южную Европу.

Поставки газа по ЮГК в страны Южной Европы должны начаться до конца этого года. Несмотря на то, что ЮГК обеспечит менее 3% потребностей ЕС в импортном газе, этот проект пользовался всесторонней поддержкой со стороны ЕС и США, поскольку он рассматривался, как альтернатива поставкам российского газа.

ОПАСНАЯ БЛИЗОСТЬ

Все магистральные трубопроводы, за исключением Баку – Новороссийск, проложены вблизи северной границы Армении – на расстоянии не более 20 км. Турция может увеличить импорт российского газа из-за Карабаха

Близость магистральных трубопроводов к армянской границе ставит под угрозу экспорт нефти и газа из Азербайджана. Об этой угрозе заговорили во время столкновений прошлым летом, когда боевые действия развернулись не вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе, а на армянско-азербайджанской границе в непосредственной близости от трубопроводов.

На Западе уверены, что армянская сторона не решится нанести удар по экспортным трубопроводам Азербайджана — в случае их разрушения природе будет нанесен серьезный ущерб, ответственность за который будет возложена на Ереван. Кроме того, экспортные трубопроводы являются трудными мишенями, поскольку залегают на глубине не менее двух метров.

Но логика войны отличается от мнения западных экспертов. Во время российско-грузинской войны 2008 года Тбилиси обвинил Москву в намерении разрушить нефтепровод БТД. Обвинение было безосновательным. Перед российскими военными не стояла задача разрушить нефтепровод, поэтому удары по нему не наносились.

Однако в том же году формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) атаковали БТД на территории Турции в провинции Рифах. Несмотря на "сверхнадежную" систему безопасности трубопровод был взорван, и прокачка нефти не осуществлялась в течение двух месяцев. РПК не скрывала свое участие в атаке на БТД, но американцы обвинили в этом российские спецслужбы.

В случае разрушения нефтепроводов БТД или Баку-Супса Азербайджан имеет возможность экспортировать свою нефть через территорию России по маршруту Баку–Новороссийск, если будет достигнута соответствующая договоренность. Однако объем экспорта значительно сократится – мощность трубопровода Баку–Новороссийск составляет всего 5 млн т/г.

Альтернативных маршрутов для экспорта газа из Азербайджана не существует. Если Южно-Кавказский газопровод будет поврежден, то экспорт азербайджанского газа прекратится полностью.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОСЕДЕЙ

Западные эксперты считают, что перебои в поставках нефти и газа из Азербайджана не окажут влияния на мировой рынок, но последствия для ряда соседних стран могут быть крайне тяжелыми.

Турция является основным потребителем азербайджанского газа. В январе-августе этого года закупки азербайджанского газа выросли более чем на 25% относительно того же периода 2019 года, достигнув 7,2 млрд куб. м. Рост поставок газа из Азербайджана и СПГ из Катара, США и Алжира позволил Турции значительно сократить импорт российского газа и требовать от "Газпрома" значительных скидок при заключении новых долгосрочных контрактов.

Кроме того, Анкара также получает значительные средства в качестве платы за транзит нефти по БТД.

Согласно имеющимся договоренностям, в этом году Грузия закупит в Азербайджане 2,37 млрд куб. м и всего 200 млн куб. м в России. В течение первых восьми месяцев 2020 года Грузия импортировала 1,5 млрд куб. м. азербайджанского газа. В случае полного прекращения поставок по Южно-Кавказскому трубопроводу во время отопительного сезона Грузии грозит энергетический кризис, сопоставимый по последствиям с тем, который произошел в начале 90-х годов прошлого века. Кроме того, Грузия почти полностью зависит от поставок нефтепродуктов из Азербайджана – прежде всего, моторного топлива.

SOCAR (Государственная нефтяная компания АР) является основным поставщиком нефти на Украину. В прошлом году Кременчугский НПЗ – единственный работающий НПЗ на Украине – закупил 790,6 тыс. т нефти. Три четверти этого объема поставил SOCAR. Азербайджанская нефть отгружается в Супсе и танкерами перевозится на украинский терминал Южный под Одессой, затем по Приднепровскому трубопроводу поступает на Кременчугский НПЗ.

В январе-августе этого года Украина увеличила импорт нефти по сравнению с тем же периодом 2019 года почти в два раза – до 901,5 тыс. т. Азербайджан остается крупнейшим поставщиком на украинский рынок, несмотря на снижение доли этой страны до 68%. SOCAR также поставляет на Украину нефтепродукты, которые реализуются через собственную сбытовую сеть.

Во время конфликта между Минском и Москвой в первой половине этого года из-за разногласий по поводу цен на энергоносители SOCAR через Украину поставляла нефть в Белоруссию. С начала года по конец сентября объем поставок составил 650 тыс. т. По сообщениям участников рынка, в конце сентября SOCAR отгрузила для белорусских потребителей очередную партию нефти. SOCAR планирует в этом году поставить в Белоруссию до 1 млн т нефти.

Прекращение поставок нефти и газа нанесет большой урон азербайджанской экономике. В январе — июне этого года доля нефти в валютной выручке Азербайджана от экспорта товаров составила около 70%, а с учетом природного газа и нефтепродуктов превысила 90%.

Конфликт в Нагорном Карабахе выходит за пределы региона. Ожесточение нарастает. Противоборствующие стороны стремятся нанести друг другу максимальный урон. В этих условиях повышается вероятность перебоев в поставках нефти и газа из Азербайджана в соседние страны и на мировой рынок. В огне брода нет.