МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Chevron закрыла сделку по приобретению американской Noble Energy за 5 миллиардов долларов, следует из сообщения Chevron.

"Chevron объявила сегодня, что приобретение компании Noble Energy завершено после одобрения сделки акционерами Noble Energy", — сообщает компания. Ранее в понедельник Noble Energy сообщила, что акционеры компании одобрили сделку по слиянию с Chevron.

О сделке было объявлено в июле текущего года. В соответствии с условиями соглашения, акционеры Noble Energy получили 0,1191 акции Chevron за каждую акцию Noble Energy. Акции компании Chevron на бирже в Нью-Йорке растут на 0,76%, Noble Energy – на 1,44%.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США, основанная в 1879 году. Корпорация работает более чем в 180 странах.

Американская компания Noble Energy основана в 1932 году, занимается разведкой и добычей нефти и природного газа. Портфель компании включает активы как в США, так и на шельфе в Восточном Средиземноморье и у западного побережья Африки.