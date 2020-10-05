МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Германия увеличила в июле импорт нефти из США и Великобритании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные данные правительства Германии.

"В июле импорт нефти Германии из США вырос до максимального уровня за последние два с половиной года, несмотря на то, что общий импорт в годовом выражении снизился", — отмечает агентство.

Согласно данным агентства, импорт нефти Германии упал на 14% в июле в годовом выражении до 6,9 тонн, в месячном выражении импорт вырос на 3%. Основными поставщиками нефти для Германии в июле стали Россия, Великобритания и США.

Блумберг также отмечает, что США экспортировали в Германию в июле 904 тысячи тонн нефти, что является максимальным показателем с января 2018 года. Великобритания поставила около одного миллиона тонн, что является максимальным показателем с января. Из России было импортировано около 2 миллионов тонн – минимум с сентября 2019 года. Импорт из Норвегии составил в июле 606 тысяч тонн, из Нигерии – 495 тысяч тонн.