МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil Corp намерен сократить число рабочих мест в Европе на 1600 к концу 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Ожидается, что к концу 2021 года будет упразднено 1600 должностей в филиалах компании в Европе", — сообщила ExxonMobil, уточнив, что объем сокращений рабочих мест в каждой стране будет зависеть от степени присутствия компании и ситуации на внутреннем рынке страны.

По мнению ExxonMobil, сокращение рабочих мест будет способствовать повышению конкурентноспособности компании в вопросе цен, а также позволит ей противостоять непростым рыночным условиям.

ExxonMobil является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. Штат компании превышает 70 тысяч человек. Штаб-квартира находится в штате Техас.