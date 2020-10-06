МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" принял решение реализовать принадлежащие компании обыкновенные и привилегированные акции по цене не ниже рыночной, говорится в сообщении компании.

"Содержание решений, принятых советом директоров эмитента… Реализовать принадлежащие ПАО "Сургутнефтегаз" обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" по цене не ниже их рыночной стоимости", — говорится в материалах.

Стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" на Мосбирже на закрытии торгов 5 октября составила 35,98 рубля, привилегированных — 39,5 рубля.

В прошлом году "Сургутнефтегаз" начал ряд судебных споров о возвращении в свою собственность акций, принадлежащих ныне недействующим компаниям.

Так, в конце августа "Сургутнефтегаз" сообщил, что по решению суда стал владельцем еще 500 тысяч собственных акций, признанных судом бесхозными. Основанием для приобретения акций послужило решение арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вступившее в силу 2 ноября 2019 года.

Теперь количество собственных голосующих акций в собственности "Сургутнефтегаза" увеличилось с почти 580 тысяч до 1,08 миллиона штук. Это около 0,0024% его уставного капитала.

Однако в сообщении "Сургутнефтегаза" не уточняется, идет ли речь именно об этих акциях.