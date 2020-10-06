МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив компании "Газпром нефть" с 25-летием со дня создания, отметив ее компании в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 25-летием создания компании "Газпром нефть". За прошедшее время "Газпром нефть" вошла в число успешных, конкурентоспособных отечественных нефтегазовых компаний, стала одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, заняла серьёзные позиции на глобальном энергетическом рынке", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что благодаря широкому внедрению инновационных технологий, грамотным управленческим решениям, высококвалифицированному и созидательному труду коллектива, компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности.

"И конечно, важно, что "Газпром нефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест", — подчеркнул Путин.

Президент пожелал сотрудникам компании дальнейших достижений, здоровья и благополучия.