МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 41,19 доллара за баррель с прежних 41,9 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

На 2021 год EIA прогноз по стоимости нефти марки Brent при этом понизило до 47,07 доллара с 49,07 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год понижен до 38,76 доллара за баррель против августовской оценки в 38,99 доллара, а на 2021 год — снижен до 44,72 доллара за баррель с 45,07 доллара.

Также в ведомстве увеличили, по сравнению с оценкой сентября, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,45 миллиона, и на 2021 год — на 10 тысяч баррелей, до 11,09 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В сентябре минэнерго повышало прогноз по добыче нефти на 2020 год и понижало на 2021 год.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 12,25 миллиона баррелей в сутки.