МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

При расчете НДД будут учитываться исторические убытки в 2021-2023 годах в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. При этом перечень месторождений, попадающих под НДД, расширяется за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и Сахалинской области, и отдельных участков недр, расположенных в Оренбургской и Самарской областях.

Одновременно отменяются налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям, а также для сверхвязкой нефти. В то же время улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в бюджете РФ.

Закон также предоставляет с 2021 года налоговый вычет по НДПИ для сверхвязкой нефти, добытой в Татарстане, в размере осуществленных инвестиций на охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности, но в пределах 1 миллиарда рублей в месяц. Льгота предоставляется в случае, если средняя цена нефти сорта Urals превысит базовую цену нефти, используемую в федеральном бюджете. Она будет действовать до налогового периода, в котором совокупная сумма вычетов составит 36 миллиардов рублей.

ВЫЧЕТ ДЛЯ "РОСНЕФТИ"

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий "Роснефти" получить налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении.

Этот вычет будет предоставляться в пределах 3,83 миллиарда рублей в месяц при условии, если средняя цена нефти марки Urals за этот период превышала базовую цену (среднегодовая цена), используемую при формировании бюджета РФ. На 2021 год базовая цена определена в 43,3 доллара за баррель. Если цена Urals оказалась на уровне или ниже базовой, вычет предоставляться не будет. То есть в год "Роснефть" может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере до 45,96 миллиарда рублей.

Для предоставления вычета недропользователь до 1 июля 2021 года должен заключить инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти с Минфином и Минприроды. В нем должен быть указан предельный размер вычета по каждому из участков недр, при этом в совокупности по всем участкам вычет не должен превышать 3,83 миллиарда рублей.

В соглашении должен быть прописан и планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (т.е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета.

Когда сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения, впервые превысит 459,6 миллиарда рублей, вычет будет отменен. Кроме того, если дополнительные доходы бюджета окажутся меньше предоставленного налогового вычета, недропользователь будет обязан вернуть эту разницу в бюджет, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проверка будет проводиться каждые три года.

Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

Аналогичный вычет устанавливается и в отношении нефти, добытой на участках недр в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на условиях соглашений об объеме добычи нефти и объеме инвестиций, заключенных с Минэнерго и согласованных с Минфином. Речь идет о месторождениях второй группы, которые перешли на НДД и пользуются льготами по экспортной пошлине.

Закон также предусматривает предоставление налогового вычета в размере 20% от НДПИ с 2021 года при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, а с 2024 года — на выработанных месторождениях, перешедших с НДД. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 30 дней после официального опубликования.