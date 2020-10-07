МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 октября, выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, и достигли 492,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 0,4 миллиона, до 492,8 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 0,4 миллиона баррелей — до 56,5 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 226,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю уменьшились на 1 миллион баррелей, или на 0,6%, составив 171,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1 миллион баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 642 миллионов баррелей, также сообщает министерство.