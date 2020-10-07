МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 октября, составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, увеличившись на 300 тысяч баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,825 миллиона баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в стране составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,016 миллиона, в июне — 10,436 миллиона баррелей в день, в июле — 10,984 миллиона баррелей в день. В 2019 году эта добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, показатель за август станет известен в конце октября.

Минэнерго США 6 октября увеличило, по сравнению с оценкой сентября, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,45 миллиона, и на 2021 год — на 10 тысяч баррелей, до 11,09 миллиона баррелей в день.