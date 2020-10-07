МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть чуть ускорили темпы падения в среду вечером на данных минэнерго США о росте запасов и добычи сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,2% — до 41,71 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,46%, до 39,67 доллара за баррель. Днем нефть дешевела на 2%.

Падение нефтяных котировок ускорилось после публикации статистики минэнерго США. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 0,5 миллиона баррелей — до 492,9 миллиона баррелей. Добыча этого сырья в США выросла на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в день.

Дополнительное давление на котировки оказали заявления американского президента Дональда Трампа о прекращении переговоров по стимулированию экономики с демократами в палате представителей до президентских выборов 3 ноября.

"Это не совсем то, что "доктор прописал" для восстановления рынка", — отметил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер.