МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай остается последней надеждой экспортеров нефти – спрос в этой стране сохраняется на высоком уровне, и поставки вновь начинают расти. При этом Саудовская Аравия может опередить Россию, в качестве лидера по поставкам нефти на китайский рынок. СМИ: Китай начнет покупать нефть для госрезервов

ИМПОРТ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Согласно оценкам компании OilX, в сентябре импорт нефти в Китай вырос на 3,1% по сравнению с августом и составил 11,52 млн барр./сут. Оценки этой компании – провайдера аналитической информации в области энергетики – отличаются высокой степенью корреляции с официальными данными, которые предоставляет Главное управление таможни КНР.

Если оценки OilX существенно не отличаются от официальных данных, публикация которых ожидается 13 октября, то последние пять месяцев импорт нефти в Китай превышает уровень 11 млн барр./сут. Это значительно больше, чем в 2019 году, когда объем поставок в среднем составил 10,16 млн барр./сут. Стабильно высокий спрос на импортную нефть свидетельствует о полном восстановлении экономики Китая после отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

В сентябре Китай закупил меньше нефти, чем в июне этого года, когда поставки в страну достигли исторически максимального уровня – 12,9 млн барр./сут., но относительно показателей прошлого года импорт все равно значительно вырос. В прошлом месяце Китай закупил за рубежом нефти на 24,4% или 2,26 млн барр./сут. больше, чем в сентябре 2019 года.

Китайские компании воспользовались обвальным падением цен в апреле и начали скупать нефть по всему миру. Нефтяные цены упали до минимальных значений за последние 17 лет из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли договориться об ограничении добычи, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения на рынке. Рост предложения со стороны Саудовской Аравии на фоне падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса обрушил нефтяной рынок. В начале января цена на европейский эталонный сорт Brent достигала $71,75/барр. – максимального значения в этом году, а 22 апреля рухнула до $15,98/барр.

ПОРТЫ ЗАРАБОТАЛИ

В отличие от США и других стран у Китая не возникло проблем с мощностями для хранения нефти. Китайские государственные и частные компании построили новые хранилища, чтобы принять дополнительные объемы импорта. Однако инфраструктура китайских портов не смогла справиться ростом морских поставок. В портах страны скопилось большое количество неразгруженных танкеров. Сейчас вблизи китайского побережья ожидают разгрузки танкеры с нефтью, закупленной три месяца назад.

"После роста в течение пяти месяцев объемы сырья в неразгруженных танкерах начали снижаться, что свидетельствует об улучшении ситуации в портах", — пишут аналитики OilX Хуан Карлос и Валантис Маркогианнакис.

Согласно данным компаний, отслеживающих движение нефтеналивных судов, в начале октября количество нефти в неразгруженных танкерах, находящихся в китайских портах, составило 4,2 млн т (30,7 млн барр.). Этого объема достаточно для обеспечения импорта на уровне свыше 11 млн барр./сут. в октябре, несмотря на сокращение морских поставок.

Снижение морских поставок нефти в октябре также будет способствовать улучшению ситуации в портах.

По данным компании Refinitiv, объем партий, отгруженных в сентябре и находящихся на пути в Китай, составил 8,17 млн барр./сут. – значительно меньше, чем во втором квартале, когда объем отгрузок составил в среднем 11,87 млн барр./сут.

"Фактически количество отгруженных в Китай партий нефти снизилось до минимума за последние шесть месяцев и возвращается к обычным значениям… Благодаря сокращению объемов уменьшится количество неразгруженных танкеров в портах северного Китая", — считают аналитики OilX.

СМЕНА ЛИДЕРА

Refinitiv отслеживает только морские поставки и не учитывает объемы, которые поступают в Китай по трубопроводам. Крупнейшим поставщиком трубопроводной нефти на китайский рынок является Россия. Объем поставок составляет около 800 тыс. барр./сут. Кроме того, российская нефть экспортируется из терминала Козьмино – конечного пункта нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Несмотря на сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, отгрузки в Козьмино в январе – сентябре 2020 года составили около 670 тыс. барр./сут. Саудовская Аравия нарастила поставки нефти в Китай до рекордного объема

Больше всего нефти в Китай поставляется из стран Ближнего Востока. По оценкам Refinitiv, в сентябре импорт ближневосточной нефти в эту страну достиг 5,2 млн барр./сут. – на 280 тыс. барр./сут. больше, чем месяцем ранее. Значительно увеличила экспорт на китайский рынок Саудовская Аравия – до 1,69 млн барр./сут. по сравнению с 1,24 млн барр./сут. в августе.

Если так пойдет дальше, Россия может уступить Саудовской Аравии лидерство по экспорту нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, в августе Россия поставила китайским партнерам 1,37 млн барр./сут., а общий объем за первые восемь месяцев этого года достиг 57,1 млн т (≈1,71 млн барр./сут.). Поставки Саудовской Аравии за тот же период составили 55,8 млн т (≈1,67 млн барр./сут.).

КИТАЙ ПОДДЕРЖИТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Высокий спрос на нефть в Китае оказывает поддержку нефтяным ценам. После отмены ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, спрос на нефть в Китае начал расти стремительными темпами и превысил все ожидания экспертов. Поэтому существенное снижение поставок в августе – до 11,2 млн барр./сут. – вызвало обеспокоенность среди экспортеров нефти.

Китай является для них последней надеждой, поскольку не оправдались прогнозы восстановления спроса на энергоносители в третьем квартале в других странах – прежде всего в США, Индии и Японии. Эксперты сомневаются, что спрос восстановится до конца года – в этих странах растет число заболеваний из-за второй волны пандемии коронавируса.

Сейчас загрузка китайских НПЗ стабильная и составляет 70% от их установленной мощности, поэтому импорт нефти в Китае находится на высоком уровне. Однако аналитики OilX полагают, что независимые НПЗ могут сократить объемы производства в среднесрочной перспективе из-за снижения рентабельности переработки и введения китайскими регуляторами более строго механизма сбора налогов.

Кроме того, объемы поставок нефти в Китай зависят также от спроса на нефтепродукты в странах Южной и Юго-Восточной Азии, куда китайские НПЗ экспортируют свою продукцию.