МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской нефтяной компании "Русснефть" до "СС", предварительно снизив его до "ограниченного дефолта" (RD), следует из релиза агентства.

В начале сентября агентство снизило рейтинг Русснефти до "С", а сегодня произвело сразу два рейтинговых действия: сначала снижение РДЭ до "ограниченного дефолта" ("RD"), а затем — повышение сразу на две ступени, до "СС".

"Fitch понизило долгосрочный РДЭ "Русснефти" с "С" до "RD" после завершения реструктуризации банковского долга со сроком погашения в 2020 году. Затем Fitch повысило рейтинг до "СС", так как вероятность погашения долга сохраняется", — поясняет агентство.