МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доля углеводородов в мировом энергобалансе и к 2050 году будет львиной, даже если в Европе энергобаланс будет иным, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE).

"Как раз к 2022 году, к моменту столетия Мирового энергетического совета и проведения этого юбилейного мероприятия в Санкт-Петербурге в октябре, я думаю к тому времени этот вопрос будет еще более актуальным, мы будем обсуждать вопросы энергоперехода, будущего энергобаланса…. Конечно, мы должны понимать и говоря о ВИЭ, о водороде, что углеводороды никуда не уйдут, даже к 2050 году их в мировом энергобалансе будет львиная доля", — заявил Новак.

"Да, возможно, в Европе будет другой энергобаланс. Но если говорить в среднем, взять Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, соответственно, энергобаланс будет все равно в пользу углеводородов. Для этого важно сегодня понимать, какие условия будут для обеспечения соответствующих энергоресурсов, чтобы весь земной шар обеспечить энергией", — продолжил он.