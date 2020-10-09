АСТРАХАНЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Рисков для реализации шельфовых проектов нет, текущий кризис на рынке в среднесрочном периоде приведет к росту цены и потребления нефти, сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Нет, рисков нету. Потому что мы уверены, что тот кризис, который сегодня продолжается — кризис потребления, кризис сокращения объема добычи, кризис инвестиционный — 800 миллиардов за этот год ушло из отрасли, недоинвестированы — все равно это в среднесрочном периоде скажется на росте цены, на росте потребления", — сказал Алекперов.

"Лукойл", несмотря на влияние пандемии COVID-19, выдержит график старта бурения на месторождении имени Грайфера на шельфе Каспия, начнет в конце 2021 года, сообщил Алекперов.

Он отметил, что у компании было два варианта по графику бурения — ускоренный и консервативный, но пандемия сказалась и сдвинула первый уже на три месяца из-за задержки поставок оборудования.

"Но мы укладываемся в тот график, который по проекту, то есть мы надеемся, что бурение начнем по Грайферу в конце 2021 года, как и было по графику. Надеюсь, на 30-летие компании мы начнем уже бурение на новом уникальном месторождении Каспия", — сказал Алекперов.

"Что касается объемов добычи, здесь мы не сокращали добычу. Потому что здесь, в Астраханской области, мы держим уровень без ограничений. В основном ограничениям подверглись наши проекты, которые сегодня находятся по "гребенке" в самом низу по экономической эффективности и из-за дальности коммуникаций. По эффективности каспийские проекты работают в полном объёме, и на них не сказываются ограничения ОПЕК+", — добавил он.

"Лукойл" рассматривает много проектов в Западной Африке и Мексиканском заливе, как правило, они связаны с разработкой шельфа, сообщил также Алекперов.

"То, что касается сегодня морских проектов — они для нас актуальны по одной причине: территория океана кратно больше, чем территория суши, и при нормальной цене, конечно, эти проекты будут высокоэффективными. Компания рассматривает много проектов и в Западной Африке, и Мексиканском заливе. Как правило, они все связаны с разработкой шельфовых месторождений", — сказал глава "Лукойла".