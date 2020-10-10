МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Совокупная EBITDA российских нефтяных компаний в 2020 году сократится на 40%, после чего в 2021 году увеличится на 20%, заявил вице-президент, старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Артем Фролов.

По его словам, в первой половине 2020 года совокупный скорректированный показатель EBITDA рейтингуемых Moody's крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти" и "Татнефти" — снизился на 54% по сравнению с предыдущим годом, при этом снижение варьировалось от 48% у "Татнефти" до 57% у "Роснефти".

"Однако худшее для EBITDA российских нефтяных компаний уже позади, и мы ожидаем роста этого показателя с низкой базы первого полугодия. Основываясь на предпосылке, что средняя цена на нефть составит 40 долларов за баррель Brent в 2020 году и 45 долларов за баррель в 2021 году, мы ожидаем, что совокупная EBITDA компаний снизится примерно на 40% в 2020 году по сравнению с 2019 годом и увеличится примерно на 20% в 2021 году, хотя она все равно останется ниже уровня до пандемии", — сказал он журналистам.

Замедлению темпов снижения EBITDA крупных нефтяных компаний будут способствовать более высокие цены на нефть и менее жесткие ограничения на добычу. "Это поддержит кредитоспособность компаний, особенно по мере того, как восстановление EBITDA в 2021 году снизит выросшую в 2020 году долговую нагрузку", — отметил Фролов.

"Мы ожидаем, что изменения в действующей системе налогообложения нефтедобычи, которые включают отмену определенных налоговых льгот и корректировку системы налога на дополнительный доход для отдельных групп нефтяных месторождений, которые, вероятно, будут введены с 2021 года, будет иметь только умеренное или незначительное негативное влияние на EBITDA и кредитные показатели крупнейших нефтяных компаний, и для разных компаний это влияние будет различным", — добавил эксперт.