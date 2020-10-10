ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия работают над созданием единых энергетических рынков, а сейчас идёт активный диалог о поставках нефти и газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"С нашими коллегами из Республики Беларусь мы находимся в постоянном контакте. И работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в электроэнергетике. При этом у нас довольно активный диалог идёт сейчас по поводу будущих поставок нефти и газа и выработке подходов по индикативным параметрам и, ну, соответственно, по экономическим условиям. Поэтому находимся сейчас в активном диалоге, и он достаточно конструктивный", — сказал Новак.

Он пояснил, что индикативный баланс — это объёмы в тоннах, в кубометрах поставок газа, нефти, нефтепродуктов.

"Что касается цен, это переговорный процесс, и он в настоящее время идёт. Я имею в виду по газу. А цены на нефть, они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учётом того, что для Белоруссии у нас идут поставки без экспортной пошлины", — добавил министр.