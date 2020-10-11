МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.

"Национальная нефтяная компания объявила о том, что достигла почетного соглашения, в соответствии с которым охрана нефтяных объектов обязуется устранить любые препятствия, стоящие перед месторождением Шарара, гарантировать отсутствие каких-либо нарушений системы безопасности и позволить Национальной нефтяной компании снять режим форс-мажора и непосредственно начать добычу на нефтяном месторождении Шарара. Таким образом, Национальная нефтяная компания объявляет о снятии режима форс-мажора с воскресенья, 11 октября", — говорится в заявлении NOC.

В последний раз большинство нефтяных месторождений и портов Ливии было закрыто с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. Глава центробанка Ливии Садик аль-Кабир ранее заявил, что периодическая приостановка добычи и экспорта нефти из Ливии с 2013 по 2020 годы привела к убыткам, превышающим 180 миллиардов долларов.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В МИДе РФ заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.