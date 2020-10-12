МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Специалисты Арктического научного центра (входит в корпоративный научно-проектный комплекс "Роснефти") начали научно-исследовательскую экспедицию в Восточной Арктике, сообщила пресс-служба "Роснефти".

"В Восточной Арктике стартовала научно-исследовательская экспедиция, организованная специалистами ООО "Арктический Научный Центр", — говорится в сообщении.

"Основной задачей проекта является подготовка к бурению стратиграфических скважин в Восточной Арктике. Это необходимо для отбора керна и определения возраста (стратификацию), состава и условий формирования пород осадочного чехла изучаемых участков шельфа для понимания геологического строения и оценки нефтегазового потенциала региона", — поясняется в сообщении.

Инженерно-геофизические работы будет выполнять многоцелевое судно "Капитан Воронин" в акваториях Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых. Отмечается также, что для бурения стратиграфических скважин используются технологии без негативного воздействия на природу.

В конце сентября началась экспедиция "Роснефти" для бурения стратиграфических скважин в акватории Карского моря. В настоящее время на участке ведутся буровые работы.