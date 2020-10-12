МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило экспорт на Украину по специальным разрешениям Минэкономразвития еще ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел и нефтяного битума, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ расширяет приложение с перечнем товаров, вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития РФ.

Теперь в него включены "масла смазочные для прочих целей", "битум нефтяной", "прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород", "смеси битумные на основе природного асфальта, битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий)".

Одновременно документ выводит эти товарные позиции из-под безусловного запрета на вывоз из России на Украину.