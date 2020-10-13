МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Транснефть", "Роснефть" и Total завершили урегулирование вопросов по "грязной" нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба" на немецкий НПЗ, сообщила пресс-служба "Транснефти".

"Руководствуясь решениями совета директоров ПАО "Транснефть" от 24 июля 2019 года по урегулированию последствий инцидента, связанного с попаданием в результате противоправных действий третьих лиц в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, компания, ПАО "НК "Роснефть" и французский концерн TOTAL завершили урегулирование в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе TOTAL", — говорится в сообщении.