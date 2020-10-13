МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки нефти на экспорт по системе "Транснефти" снизились на 11,5% по итогам января-сентября 2020 года и составили 158,2 миллиона тонн, сообщает трубопроводная монополия.

"Поставки нефти на экспорт по итогам первых 9 месяцев 2020 года составили 158,2 миллиона тонн, снизившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе в поставки в дальнее зарубежье составили 148,9 миллиона тонн, что на 9,8% ниже уровня 9 месяцев 2019 года", — говорится в сообщении "Транснефти".

За третий квартал 2020 года объемы поставок нефти на экспорт составили 47,5 миллиона тонн, в том числе в страны дальнего зарубежья — 43,3 миллиона тонн, снизившись на 23,8% и 24,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в России за январь-сентябрь 2020 года снизились на 3,7% — до 176,5 миллиона тонн, говорится в сообщении "Транснефти".

"Поставки нефти на российские НПЗ за 9 месяцев 2020 года снизились на 3,7% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, составив 176,5 миллиона тонн, а за 3 квартал 2020 года снизились на 10,1% по сравнению с 3 кварталом 2019 года — до уровня 58 миллионов тонн", — сообщает компания.

Кроме этого, транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе-сентябре снизилась на 7,5%, до 334,8 миллиона тонн.

"За 9 месяцев 2020 года транспортировка нефти по системе ПАО "Транснефть" составила 334,8 миллиона тонн, что на 7,5% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года", — говорится в сообщении. При этом в третьем квартале объем транспортировки нефти составил 105,6 миллиона тонн, что на 16,7% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.