МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста, почти доходя до 2% по основным сортам, а WTI преодолела отметку в 40 долларов за баррель, после выхода данных, свидетельствующих о значительном росте импорта в Китай, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,65%, до 42,4 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,85%, до 40,17 доллара за баррель.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Рейтер, в месячном выражении импорт нефти Китаем в сентябре вырос на 5,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

Кроме того, и общий товарооборот страны продемонстрировал в сентябре самые быстрые темпы роста с начала года на фоне снятия введенных ранее ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это говорит о тенденции к "открытию" мировой экономики. В сентябре экспорт Китая вырос на 9,9% в годовом выражении, а импорт – на 13,2%, хотя аналитиками ожидался рост всего на 0,3%.

Также инвесторы ждут заседания ОПЕК+, ожидая, что альянс обратит внимание на ситуацию со "второй волной" коронавируса, и примет необходимые меры. Так, по мнению аналитиков ING, которое также приводит агентство, ОПЕК+ или, по крайней мере, Саудовская Аравия может пересмотреть план сокращения добычи.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.