МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК в сентябре снизили добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 24,11 миллиона баррелей в сутки; при этом организация улучшила общий уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 104% с августовских 101% за счет сохраняющейся дисциплины "двоечников" альянса и заметного снижения добычи в ОАЭ, следует из данных ежемесячного доклада организации со ссылкой на вторичные источники информации.

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 24,11 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2020 года, что на 0,05 миллиона баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Ливии, Ираке и Саудовской Аравии, а снизилась — в ОАЭ", — сообщается в докладе.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период до августа, а далее — на 7,7 миллиона до конца 2020 года. Согласно условиям, 10 из 13 стран ОПЕК, участвующих в сделке, с августа ослабили ограничения по добыче на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 4,868 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Согласно докладу ОПЕК, организация в сентябре сократила добычу на 5,080 миллиона баррелей в сутки, улучшив выполнение своих обязательств по сделке до 104% с августовских 101%.

Как следует из материалов ОПЕК, отстающие в выполнении сделки страны в сентябре преимущественно придерживались обязательств по компенсации недостающих объемов сокращений, хотя некоторые из них и снизили уровни перевыполнения сделки по сравнению с августом. В рамках механизма компенсации ОПЕК+ так называемые "двоечники" альянса, не полностью выполнявшие условия соглашения в первые месяцы его действия, должны до конца года компенсировать недостающие объемы.

Так, Ирак в августе выполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 113% после августовских 118%, Нигерия — на 110% против 108%, Ангола — на 101% после 111%, Конго — на 71% после 66%. Значительно улучшили свои показатели ОАЭ, выполнив сделку в сентябре на 110% после августовских 68%, а также Экваториальная Гвинея с показателем 104% после 39% в августе. В "двоечниках" остается Габон, который соблюдал соглашение ОПЕК+ лишь на 21%.