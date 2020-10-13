МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в сентябре упала на 7,83 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 90,71 миллиона баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе ОПЕК.

"Предварительные данные показывают, что мировая добыча нефти снизилась в сентябре на 0,06 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 90,71 миллиона баррелей в сутки. Это на 7,83 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в сентябре прошлого года", — указывает организация.

При этом доля нефти ОПЕК в общемировом объеме добычи в сентябре осталась на уровне прошлого месяца — 26,6%.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 20,7 миллиона баррелей в месячном выражении и на 219,3 миллиона баррелей превышали средние за 5 лет, говорится в октябрьском докладе ОПЕК.

"Предварительные данные за август показали, что общие коммерческие запасы нефти в ОЭСР упали на 20,7 миллиона баррелей в месячном выражении. Они составили 3,204 миллиарда баррелей, что на 226,8 миллиона баррелей больше, чем в то же время год назад, и на 219,3 миллиона баррелей превышает средний показатель последних пяти лет", — говорится в докладе.

При этом коммерческие запасы нефти за месяц снизились на 30,2 миллиона баррелей, до 1,55 миллиарда баррелей, нефтепродуктов – выросли на 9,4 миллиона баррелей, до 1,654 миллиарда баррелей.

Запасы нефти в странах ОЭСР были на уровне, который на 78,1 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет, запасы нефтепродуктов — на 141,3 миллиона баррелей.

Согласно предварительным данным, в сентябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США в месячном выражении снизились на 9,1 миллиона баррелей, до 1,419 миллиарда баррелей, что на 116,4 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет, отмечается в отчете.

Стоит отметить, что организация сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 миллиона баррелей в сутки, при этом незначительно ухудшила прогноз по 2021 году — теперь ожидает роста спроса на 6,5 миллиона баррелей в сутки против 6,6 миллиона в прошлом прогнозе, говорится в октябрьском докладе организации.

Прогноз по добыче нефти в странах вне организации в 2020 году повышен на фоне быстрого ее восстановления в США, теперь ждет падения на 2,4 миллиона баррелей в сутки вместо ожидавшихся в сентябре 2,7 миллиона баррелей в сутки.

При этом прогноз на 2021 год слегка понижен: теперь ОПЕК прогнозирует рост добычи вне картеля на 0,9 миллиона баррелей в сутки вместо ожидавшегося ранее 1 миллиона. Таким образом, добыча вне ОПЕК в 2020 году ожидается на уровне 62,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году — 63,68 миллиона.

"Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2020 год был пересмотрен на 0,31 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, в основном из-за США. Это связано с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи жидких углеводородов в США в июле — на 0,8 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, вслед за ростом на 1 миллион баррелей в сутки в июне", — поясняет ОПЕК.

Организация прогнозирует, что в 2020 году добыча нефти снизится в основном в России, США, Канаде, Казахстане, Колумбии, Малайзии и Азербайджане. Рост же ожидается в Норвегии, Бразилии, Китае, Гайане и Австралии.

Понижение прогноза на 2021 год ОПЕК объясняет неопределенностью, вызванной ростом числа случаев заражения COVID-19 во всем мире, особенно в Европе. ОПЕК полагает, что основными драйверами роста в следующем году станут США, Канада, Бразилия и Норвегия. При этом большую часть этого увеличения будет представлять собой восстановление сокращенной в 2020 году добычи, а не новые проекты.

ДОБЫЧА НЕФТИ В США

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2020 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 11,45 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.

Таким образом, добыча в США снизится на 0,79 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года, прогнозирует ОПЕК.

Прогноз по добыче в 2021 году незначительно повышен по сравнению с сентябрьским докладом — на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 11,52 миллиона.

Организация также улучшила и прогноз по добыче жидких углеводородов в США. Теперь ОПЕК ожидает сокращения показателя в 2020 году на 0,65 миллиона баррелей в сутки вместо 0,97 миллиона, до 17,77 миллиона баррелей в сутки. В 2021 году ожидается рост на 0,29 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, до 18,06 миллиона баррелей в сутки.