МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия в сентябре добывала 9,19 миллиона баррелей в сутки только нефти (без конденсата), исходя из чего выполнение страной условий сделки ОПЕК+ в отчетном месяце могло составить 90%, следует из октябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на официальные данные РФ.

Так, предварительные данные по России показывают, что добыча жидких углеводородов в стране (нефти и конденсата) в сентябре выросла на 0,07 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августом, в среднем до 10,04 миллиона баррелей в сутки, пишет ОПЕК в докладе. Это на 1,41 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в сентябре 2019 года.

"Добыча нефти в сентябре, согласно официальным данным, составила 9,19 миллиона баррелей в сутки, что выше августовских 9,12 миллионов баррелей в сутки, о которых сообщал Nefte Compass", — отмечает при этом ОПЕК. "Нефте компас" (Nefte Compass) — журнал международной информационно-аналитической группы Energy Intelligence, которая является одним из источников вторичной, независимой информации, используемой ОПЕК.

Как следует из этих данных, в рамках стартовавшей с мая сделки ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в сентябре на 1,81 миллиона баррелей в сутки из обещанных 2,007 миллиона. Это соответствует уровню выполнения соглашения альянса на 90%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В новой сделке ОПЕК+ учитывается только нефть без конденсата. Однако в открытых источниках, включая подведомственный Минэнерго РФ ЦДУ ТЭК, данные по добыче нефти и конденсата России указываются общим показателем, что создает сложность для самостоятельной оценки выполнения соглашения страной.

Само Минэнерго пока не сообщало данные по добыче только нефти в РФ в сентябре. В то же время расчеты альянса ОПЕК+ по выполнению странами-участницами условий сделки основываются на более широком диапазоне источников информации. Так, по оценке ОПЕК+ на основе официальных данных РФ и независимых источников информации, Россия в августе выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 98%. Оценка за сентябрь станет известна на следующей неделе.

ОПЕК слегка повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в 2020 году: на 30 тысяч баррелей в сутки, до 10,35 миллиона баррелей в сутки, следует из данных октябрьского доклада организации.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году — на уровне 10,36 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, ожидается, что в текущем году добыча жидких углеводородов в РФ снизится на 9,6% год к году, или на 1,09 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году вырастет лишь на 0,1%, или на 10 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК с начала действия первых договоренностей альянса ОПЕК+ в 2017 году строит свои прогнозы по добыче в странах-участницах соглашения на основании его условий.

Так, новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.