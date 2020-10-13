МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Глава саудовской Saudi Aramco Амин Насер заявил, что ждет восстановления спроса на нефть в мире до уровня 2019 года к 2022 году, хотя многое будет зависеть от появления вакцины и силы второй волны COVID-19.

"Мой прогноз — я надеюсь, что мы достигнем восстановления к 2022 году", — сказал Насер в ходе онлайн-конференции Energy Intelligence Forum, комментируя вопрос о прогнозе по восстановлению спроса на нефть в мире до уровня докризисного 2019 года.

"Знаю, что МЭА прогнозирует восстановление к 2023 году, но все зависит от того, будет ли у нас вакцина к концу года, к середине следующего года или в следующем году, и от того, как быстро ее использование распространится в мире. Все это будет оказывать влияние на сроки возвращения спроса к прошлым уровням", — добавил он.

Глава Saudi Aramco при этом отметил, что худшее для рынка нефти уже определенно позади. Он напомнил, что в апреле спрос на рынке сократился до 75-80 миллионов баррелей в сутки, тогда как предложение составляло около 100 миллионов баррелей в сутки, а цены на некоторые сорта нефти достигали отрицательных значений.

"Однако сейчас мы наблюдаем восстановление и видим, что спрос достиг 90 миллионов баррелей в сутки. И он продолжает подрастать. Большая часть приходится на развивающиеся страны, наблюдается большое увеличение в Восточной Азии, особенно в Китае. И в Китае, по большей части, можно говорить о возвращении к "доковидному" уровню, за исключением авиатоплива", — отметил Насер.

"Но теперь скорость восстановления спроса будет зависеть от наличия и силы второй волны COVID", — добавил он. Насер при этом предупредил и о рисках, которые следуют из сокращения инвестиций в отрасль. Он напомнил, что по оценке МЭА инвестиции сократились на треть. "Если такой уровень сохранится в период до 2025 года, то около 9 миллионов баррелей в сутки предложения нефти исчезнет с рынка. И это окажет огромное влияние", — заключил он.

Также в компании оценили возможности развития СПГ.

События 2020 года, ударившие по рынку энергоресурсов, вынудили саудовскую Saudi Aramco отказаться от идеи развивать бизнес в сфере сжиженного природного газа в ближайшем будущем, однако это все еще в планах компании на более поздний срок, заявил глава Aramco Амин Насер в ходе онлайн-конференции Energy Intelligence Forum.

"Это все еще является частью нашего плана по развитию компании в долгосрочной перспективе", — ответил Насер на вопрос о том, сохраняет ли Aramco намерение стать крупным игроком на рынке СПГ.

"Да, раньше это было частью нашего краткосрочного плана. Однако с учетом произошедших событий мы решили отложить инвестиции в СПГ-бизнес на среднесрочную или долгосрочную перспективу", — добавил он. Насер при этом подчеркнул, что Aramco, как и прежде, намерена уже сейчас инвестировать в развитие газового бизнеса внутри Саудовской Аравии.

В сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала, что Aramco отложила на год план по увеличению производственных мощностей до 13 миллионов баррелей в сутки, а также заново оценивает вопрос о своем участии в СПГ-проекте в США Port Arthur LNG американской компании Sempra Energy.

Saudi Aramco заявила о переговорах по данному проекту в 2019 году, примерно в тот же момент, когда не договорилась с российским "Новатэком" о покупке доли в размере до 30% в "Арктик СПГ 2". Саудовский нефтяной гигант тогда объявил, что договаривается с американской Sempra Energy о приобретении 25% в первой фазе Port Arthur LNG в США и 5 миллионов тонн СПГ с проекта на ежегодной основе в течение 20 лет. Стороны даже подписали соответствующие базовые условия соглашения.

Однако в мае Sempra объявляла, что перенесла с третьего квартала на 2021 год принятие окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту Port Arthur LNG.