МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник вечером на 1,5-2% на фоне снижения опасений вокруг спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,58%, до 42,38 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,03%, до 40,23 доллара за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказали новости из Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Рейтер, в месячном выражении импорт нефти Китаем в сентябре вырос на 5,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

"Упавшие накануне цены на нефть искали утешения и вторник новости из Китая дали его. Мы узнали, что рост добычи нефти в Китае скоро закончится", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu). Однако, аналитики также предположили, что рост цен является не оправданным, так как компании по-прежнему обладают большим объемом запасов нефти.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявление министра энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который сказал, что ОПЕК+ планирует снизить сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день в январе, как и было установлено новыми договоренностями в мае.