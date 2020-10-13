МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Транснефть" ожидает, что объем перевалки нефти через порт Приморск в 2020 году сократится на 29,3% по сравнению с прошлым годом, до 33,6 миллиона тонн, сообщает компания в своем корпоративном издании.

Так, по итогам 2019 года перевалка нефти через порт Приморск составляла 47,5 миллиона тонн, а в 2020 году планируется, что перевалка составит 33,6 миллиона тонн. Таким образом, показатель снизится практически на 30%.

Объемы перевалки в годовом выражении росли в первые четыре месяца этого года: по нефти на 12,5%, по нефтепродуктам — на 22%, пишет журнал. Однако затем на фоне ситуации с коронавирусом и решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стала сокращаться и транспортировка нефти. В итоге в июле перевалка уменьшилась до рекордно низких для Приморска 1,3 миллиона тонн.

"Объем налива вновь увеличился в августе, когда через порт прошло более 2 миллионов тонн нефти и 1,2 миллиона тонн дизельного топлива. Ожидается, что в сентябре рост продолжится. Всего за восемь месяцев через порт прошло 23,6 миллиона тонн нефти и 12,7 миллиона тонн дизельного топлива", — отмечает компания.

Порт Приморск — самый крупный нефтяной порт на Балтике, в 2019 году через него прошло 63,3 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов.

"Транснефть — Порт Приморск", дочерняя компания "Транснефти", занимается приемом нефти из магистрального нефтепровода, хранением и отгрузкой нефти в танкеры в порту.