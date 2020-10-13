Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях", — говорится в сообщении.
Добавляется, что стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Также отмечена важность совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+.
https://1prime.ru/energy/20201013/832158304.html