МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в будущем году будут торговаться в диапазоне 40-60 долларов за баррель с возможностью повышения при высоких темпах восстановления экономики, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Год назад Saxo Bank дал "шокирующий прогноз" о том, что Россия и страны ОПЕК в будущем году объявят о новом существенном сокращении добычи, и нефть марки Brent вернется к отметке 90 долларов за баррель.

"Да, очень жаль, что мы не увидели нефть по 90 долларов за баррель! Но это же был "шокирующий прогноз", а не прогноз Saxo Bank Group… в 2021 году мы ожидаем диапазон 40-60 долларов с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов", — прокомментировал Якобсен, который является автором прогнозов. Вакцины могут вернуть цены на нефть к $60 за баррель

Он также предположил, что в долгосрочной перспективе роль ОПЕК будет снижаться. "Я думаю, они это сами понимают, но в краткосрочной перспективе она продолжит доминировать. В условиях появления вакцины и ожиданий восстановления спроса было бы глупо не договориться о новом сдерживании или потолке – именно это и произошло. В краткосрочной перспективе они показали способность быть гибкими и удерживать все страны в своем клубе", — считает он. Российская экономика может получить козыри, о которых мало говорят

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс перешел на ограничения в 7,7 миллиона до конца 2020 года. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 декабря в 12.00 мск.