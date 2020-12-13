ТЕГЕРАН, 13 дек — ПРАЙМ. Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, сообщил член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери.

Как передает агентство IRNA, депутат сообщил об этом после совместного заседания с министром нефти Ирана Бижаном Зангане, который представил планы и доходы ведомства на новый финансовый год, начинающийся в марте 2021 года.

"Министр нефти заявил, что общий объем добычи нефти и газового конденсата составит 4,5 миллиона баррелей в день, из которых в бюджете на следующий год предусмотрено на внутреннее потребление порядка 2,2 миллиона баррелей, а на экспорт — 2,3 миллиона", — цитирует агентство депутата. Иран готовится к увеличению добычи нефти

Иран экспортировал примерно такие объемы ресурсов до санкций США, блокирующих поставки иранской нефти в другие страны.

В ноябре замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади сообщил, что Иран в 2020 году продавал в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.

В свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы президент Ирана Хасан Роухани 9 декабря заявил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.

Роухани подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупным экспортером, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. При этом годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.