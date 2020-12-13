КАИР, 13 дек — ПРАЙМ. Страны-участники нефтяного соглашения ОПЕК+ проведут встречу 4 января 2021 года, сообщает алжирское информационное агентство APS со ссылкой на министра энергетики Алжира Абдельмаджида Аттара. Новак призвал следить за активными игроками вне ОПЕК+

По словам министра, встреча будет посвящена изучению нефтяного рынка после недавнего решения ОПЕК+ установить потолок для увеличения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в день с начала следующего года вместо ранее утвержденных 2 миллионов баррелей.

"Страны ОПЕК+ в ходе этой встречи изучат ситуацию на мировом рынке нефти для того, чтобы принять решения о повышении добычи, если цены стабилизируются или вырастут более чем на 50 долларов за баррель", — сказал министр, являющийся нынешним председателем организации нефтеэкспортеров ОПЕК.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период до августа, а далее — на 7,7 миллиона до конца 2020 года. Согласно условиям, 10 из 13 стран ОПЕК, участвующих в сделке, с августа ослабили ограничения по добыче на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 4,868 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей. ОПЕК+ завершила "Игру престолов"

Страны ОПЕК в октябре увеличили добычу нефти на 320 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 24,39 миллиона баррелей в сутки; при этом организация незначительно ухудшила общий уровень исполнения сделки ОПЕК+, до 104% с сентябрьских 105%.